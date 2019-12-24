شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: أردوغان يسعى لتمكين «الإخوان» من ثروة البلاد والان نبدء بالتفاصيل

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن الرئيس التركي أردوغان يريد تمكين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من ثروة ليبيا، مؤكدا أن أردوغان يسعى لتحويل ليبيا إلى بؤرة ونقطة تمركز لهم بعد سقوطهم في مصر، لافتا إلى أن تركيا ترسل إلى الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة أسلحة ومتفجرات منذ 2014، كما نقل نظام أردوغان عددا من المسلحين الإرهابيين إلى ليبيا وخصوصا للعاصمة طرابلس، لافتا إلى أن ملايين الدولارات تهرب إلى إسطنبول عبر عناصر هذه الميليشيات.

» ثقة بالجيش

وتوعد المسماري الرئيس التركي أردوغان، قائلا: إن القوات المسلحة الليبية ستقاتل لآخر نفس، وستواجه أي قوات تركية تدنس أرض ليبيا.

وأعرب المسماري عن ثقته بقدرة الجيش الليبي على استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات، مشيرا إلى أن الجيش دخل أحياء بطرابلس وموجود في منطقتي صلاح الدين وعين زارة، ويبعد عن قلب العاصمة بمسافة لا تزيد على 6 كيلو مترات.

وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي إلى أن حقول النفط الليبية بالكامل تحت حماية الجيش، لكن النفط يباع عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، وإيراداتها تعود إلى بنك ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتنفق هذه الأموال على الإرهابيين.

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» دعوة الجامعة

وطالب المسماري جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة السراج، ووصف الاتفاقية التي وقعها السراج مع أردوغان بـ«اتفاقية الذل»، وقال: إن السراج يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.

من جهته، انتقد الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح طلب الاتحاد الأوروبي الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا لـ«اليوم» أن الحوار مع إرهابيين لن يجدي خصوصا في ظل استمرار الدعم التركي لحكومة السراج وتزويدها بالمال والسلاح، لافتا إلى أن هذه الدعوة من شأنها عرقلة خطة الجيش الوطني الليبي باستعادة سيطرته على العاصمة.

وجدد الاتحاد الأوروبي الإثنين تأكيده على أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا.