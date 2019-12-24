شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: أردوغان يسعى لتمكين «الإخوان» من ثروة البلاد والان نبدء بالتفاصيل
» ثقة بالجيش
وتوعد المسماري الرئيس التركي أردوغان، قائلا: إن القوات المسلحة الليبية ستقاتل لآخر نفس، وستواجه أي قوات تركية تدنس أرض ليبيا.
وأعرب المسماري عن ثقته بقدرة الجيش الليبي على استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات، مشيرا إلى أن الجيش دخل أحياء بطرابلس وموجود في منطقتي صلاح الدين وعين زارة، ويبعد عن قلب العاصمة بمسافة لا تزيد على 6 كيلو مترات.
وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي إلى أن حقول النفط الليبية بالكامل تحت حماية الجيش، لكن النفط يباع عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، وإيراداتها تعود إلى بنك ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتنفق هذه الأموال على الإرهابيين.
» دعوة الجامعة
وطالب المسماري جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة السراج، ووصف الاتفاقية التي وقعها السراج مع أردوغان بـ«اتفاقية الذل»، وقال: إن السراج يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
من جهته، انتقد الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح طلب الاتحاد الأوروبي الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا لـ«اليوم» أن الحوار مع إرهابيين لن يجدي خصوصا في ظل استمرار الدعم التركي لحكومة السراج وتزويدها بالمال والسلاح، لافتا إلى أن هذه الدعوة من شأنها عرقلة خطة الجيش الوطني الليبي باستعادة سيطرته على العاصمة.
وجدد الاتحاد الأوروبي الإثنين تأكيده على أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا.
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