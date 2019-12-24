شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع تظاهرات العراق.. أحزاب السلطة تسحب مرشحها السهيل والان نبدء بالتفاصيل

على وقع الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الجنوب، سحبت أحزاب السلطة أمس، مرشحها لرئاسة الحكومة قصي السهيل.

وكان المتظاهرون هددوا بالتصعيد في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الإثنين، انتخاب سبعة قضاة لتشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.

» رفض السهيل

وأكد المتظاهرون أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الإطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة؛ لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.

» تطوير أساليب

وأعلن المتظاهرون في بيانات صحفية بساحات التظاهر الليلة قبل الماضية، عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية.

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وشدد المتظاهرون في البيانات على أن سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبيا، وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية تعبيرا عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين.

» عطلة بالناصرية

وأعلنت محافظة الناصرية اعتبار يوم أمس، عطلة رسمية؛ تحسبا لأي تصعيد قد تشهده المحافظة، على خلفية التوترات التي ترافق تسمية رئيس جديد للحكومة، فيما أضرب العشرات من المتظاهرين في بغداد عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة وتمرير قانون الانتخابات العراقية الجديد، فيما أغلق متظاهرو البصرة الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية بالإطارات.

ومنذ فجر أمس، دخل العراق عمليا في الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي.

» جلسة للبرلمان

وشهدت الليلة قبل الماضية، جدلا كبيرا حول تسمية قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء الأمر الذي يرفضه الرئيس العراقي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية؛ لاستكمال إقرار بنود قانون الانتخابات الجديد، بعد أن صادق في الجلسة الماضية على 14 بندا من أصل 50 هي إجمالي بنود القانون الجديد.