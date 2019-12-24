شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الهندية ترفض قانون الجنسية الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم حزب «درافيدا مونيترا كاذاجام» الإقليمي: إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا فيما وصفته الشرطة بأنه مسيرة سلمية ضد القانون في مدينة تشيناي جنوبي البلاد.
وتحولت بعض المظاهرات المناهضة لهذا القانون خلال الأسبوعين الماضيين إلى أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، أدت إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم في ولاية أوتر براديش شمالي البلاد.
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