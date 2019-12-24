مصادر الأنباء: مهمة دياب الأصعب هي التواصل مع ممثلي الحراك لتمثيلهم بالحكومة

اشارت مصادر متابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية الى أن "المهمة الأصعب التي تواجه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ هي إيجاد قناة تواصل حقيقية وتفاهم مع ممثلي الحراك لتمثيلهم في الحكومة، وسط رفض من الحراك للدخول في جنة ​السلطة​، وانقسام ظهر في صفوفه بين من يرفض التعاون مع دياب بالمطلق وبين من يريدون إعطاءه فرصة ل​تأليف الحكومة​.

وأكدت أوساط مطلعة على أجواء الحراك إن "إعطاء دياب فرصة والحكم على أسماء الوزراء، موضوع نقاش واسع بين شباب ​الانتفاضة​ ويثير خلافا فيما بينهم. ففيما يرفضه بعض المجموعات بشكل كامل على اعتبار أنه من إنتاج السلطة التي اختارت أخيرا الاختباء وراء وجه مبهم وغير معروف، يرى آخرون أن تكليف دياب يأتي ضمن مطلب وصول وجه مستقل وغير حزبي ل​رئاسة الحكومة​، ويفترض تاليا انتظار بضعة أيام حتى ينجلي برنامجه الاقتصادي وعدة عمله وتتضح أسماء الوزراء".