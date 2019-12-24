خارجية اسرائيل: نعارض اتفاق تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما

أكد وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي إسرائيل كاتس، ان "بلاده تعارض الاتفاق الذي وقعته ​ليبيا​ و​تركيا​ الشهر الماضي بشأن ​ترسيم الحدود​ البحرية بينهما شرقي ​البحر المتوسط​"، مشيراً الى ان "هذا الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا".

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