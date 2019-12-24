رئيس أركان الجيش الباكستاني: التسوية في كشمير مستحيلة

أكد رئيس أركان الجيش ال​باكستان​ي قمر جاويد باجوا، خلال تفقده خط مراقبة الحدود في ​كشمير​، ان "بلاده ليست مستعدة للتسوية في قضية كشمير، ولا ينبغي اعتبار الرغبة في ​السلام​ نقطة ضعف"، مشيراً الى ان "باكستان على استعداد تام وقادرة على صد أي عدوان، ولن يتحقق حل وسط في كشمير، بغض النظر عما سيكلف كل ذلك".

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