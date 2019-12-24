مسؤول اميركي: أحكام خاشقجي محاولة لإبعاد محمد بن سلمان عن جريمة القتل الوحشية

اشار رئيس لجنة الاستخبارات في ​مجلس النواب الأميركي​ آدم شيف الى إن أحكام قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ "محاولة لإبعاد ​القيادة​ ​السعودية​ وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان عن جريمة القتل الوحشية".

ووصف شيف الجريمة بـ"الوحشية"، مشيرًا إلى أن "الرواية السعودية التي تنص على أن العملية تمت عبر عناصر مارقة تخالف الأدلة والتفكير البديهي". وقال إنه "طلب من مدير الاستخبارات القومية الأميركية أن يزود ​الكونغرس​ بتقرير خلال 30 يوما، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي". وأكد أن "المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية".

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.