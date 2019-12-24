شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تمويل شركات تابعة لأردوغان للمليشيات الإرهابية فى ليبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل ومستندات لأول مرة عن تمويل تركيا وأردوغان للمليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا، وذلك عن طريق شركات تابعة للدفاع التركية تعمل على تمويل جهات تابعة لحكومة الوفاق والمليشيات الإرهابية لتنفيذ مخطط أردوغان لاحتلال ليبيا. وأضاف التقرير، أن تركيا وبمساندة الإخوان الإرهابيةتستغل الأحداث في ليبيا لتنفيذ مخططها الإرهابي في المنطقة، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى دعم وتمويل القيادات الإرهابية التي كشفها التقرير وعلى رأسهم الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، والذي يتلقى العلاج في المستشفيات التركية هو وأخريين من العناصر الإرهابية

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