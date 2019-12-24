شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف رئيسية لأكاديمية الإدارة المحلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة الحادية عشر من مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يناقشه البرلمان، على إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية وذلك لكى تكون مسئولة عما يلى: منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية. إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية . النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية . إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي . Advertisements

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