مثقفون يتضامنون مع رفعت سلام: "إبداعه سيعيش سنوات طويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انطلقت فعاليات الأمسية الثقافية "سلام ينتصر"، التي ينظمها جاليري ضي، للتضامن مع الشاعر الكبير رفعت سلام، مساء الاثنين.

وقدم الندوة كل من: الشاعر محمد حربي والشاعر أحمد سراج بمشاركة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق.

حضر الأمسية كل من: الدكتور محمد عليم، والدكتور أحمد بلبولة، والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل، والروائي حمدي الجزار، الشاعر عبد الرحمن مقلد، الشاعر محمد المتيم، والشاعر محمد الشحات.

Advertisements

وقال محمد حربي: "رفعت سلام ليس مريضاً، لأن لديه القدرة على التحدي، ولن يفت المرض في عضده، وقد صنع لنفسه مكانا مميزا في عالم الشعر، وإبداعه سيعيش سنوات طويلة".

وأضاف "حربي": "لقد نجح سلام في أن يحول مرضه إلى فرح، ومناسبة لدعم المبدعين في مصر"، بينما حمل المخرج أحمد إسماعيل، رسالة من الشاعر رفعت سلام، متابعًا: "أنه يعرب عن شكره الجزيل وعميق امتنانه لمحبتكم الغامرة".

وقال إسماعيل: "إن سلام يوجه الشكر لكل المهتمين بعلاجه، مؤكدا أن حالته النفسية مرتفعة بهذه المحبة، وأنه اعتذر عن الحضور خوفا من التعب".

واستطرد: "الشاعر الكبير يشكر كل من يريد أن يساهم في نفقات علاجه ويرجو أن تذهب هذه المساهمات للصندوق المزمع إنشاؤه لرعاية الأدباء والفنانين في مصر"، مؤكدا أن بعض الهيئات بدأت في التنسيق للتكفل بالعلاج كاملا، وأنه سيشكرهم بشكل خاص فيما بعد.