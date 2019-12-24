بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية عيد النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مساء اليوم الإثنين، الاحتفالية التي أقيمت على مسرح المركز الثقافي، ضمن فعاليات إحياء العيد القومي للمدينة الباسلة "عيد النصر"، في الذكري 63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

تضمنت الاحتفالية عرض فيديوهات عن المشروعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية واللوجستية والبنية التحتية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الحالية، كما تضمنت عرض أوبريت " الحلواني" الذي يروي تاريخ وبطولات أهالي بورسعيد خلال العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرق للفنون الشعبية تمثل محافظات مصر المختلفة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شهدا صباحًا، عرضًا عسكريًا وفنيًا بشارع 23 يوليو المقابل لميدان الشهداء، كما وضع محافظ بورسعيد إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بحديقة المسلة. وذلك في حضور اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ الأسبق ومحافظ بني سويف الحالي. ​