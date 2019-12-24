السفارة السعودية في لبنان: ركف لا يحمل صفة رسمية وأرائه تمثله وحده

أوضحت السفارة السعودية في لبنان، في بيان، أنّ "فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة "آل بي سي آي" يوم الأحد 22 كانون الأول 2019،وقدّم نفسه كمختصّ في الملف اللبناني ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية وآرائه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة".
وأهابت السفارة بـ"وسائل الاعلام تحرّي الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية والتثبّت عند تقيدم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية".
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