من هو رئيس الأركان الجزائري المؤقت؟

ولد اللواء سعيد شنقريحة عام 1945 بولاية بسكرة «شمال شرق»، وحصل على دبلومات عسكرية في التكوين الأساسي، والتحق بسلاح المدرعات وحصل على عدة دورات في تخصصه، كما حصل على فرقة القيادة والأركان، والدراسات العليا الحربية.

وتقلد اللواء شنقريحة مناصب قائد كتيبة دبابات القتال بلواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، ورئيس أركان لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، وقائد لواء مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، ورئيس أركان فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الخامسة، وقائد المدرسة التطبيقية لسلاح المدرعات بالناحية العسكرية الخامسة، وقائد فرقة مدرعة بالناحية العسكرية الثانية، ونائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، وقائد الناحية العسكرية الثالثة.

وشارك اللواء شنقريحة في حربي 1967، و1973 في إطار القوات الجزائرية التي شاركت في الحرب إلى جانب الجيش المصري، ورقي في سنة 1998، إلى رتبة عميد ثم رتبة لواء في سنة 2003، ومنذ سبتمبر 2018، يشغل منصب قائد القوات البرية بالجيش الجزائري.

وحصل اللواء شنقريحة على عدة أوسمة منها وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط 1967 و1973 ووسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف، وهو متزوج وأب لستة أولاد.

ويعرف اللواء سعيد شنقريحة بأنه ابن القوات البرية في الجيش الجزائري وهو خبير في حرب الدبابات، كما أنه معروف بصرامته الشديدة وشجاعته وأظهر مهارة كبيرة أثناء عمله في الفرقة الثامنة المدرعة في سيدي بلعباس (شمال غرب)، كما أظهر كفاءة كبيرة في الحرب على الإرهاب خلال سنوات العشرية السوداء التي خاض أغلب مراحلها في ولايات الغرب الجزائري أثناء قيادته لإحدى وحدات الفرقة الثامنة المدرعة إحدى أقوى تشكيلات الجيش الجزائري.

تونس تعزي

تقدم الرئيس التونسي قيس سعيد بتعازيه إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وفاة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس.

وأرسل سعيد برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عقب وفاة رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع فجر أمس إثر إصابته بنوبة قلبية عن سن يناهز 80 عاماً.