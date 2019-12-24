رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوساً تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم. وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية الجيش الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية، وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

وجرى انتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان الجيش الإسرائيلي يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية عادة ما تغلق الحرم الإبراهيمي عدة مرات في السنة، وذلك بموجب قرارات لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي تشكلت عقب ارتكاب أحد مستوطني «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسمته اللجنة، ووضعت جدولاً بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

على صعيد متصل، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، احتفالاً بما يسمى عيد «الحانوكاة» اليهودي.

ويأتي ذلك تزامناً مع دعوات يهودية أطلقتها ما تسمى «جماعات الهيكل» المزعوم لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد الأقصى خلال هذا الأسبوع، احتفالاً بما يسمى «عيد الحانوكاة».

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن 237 مستوطناً، بينهم 5 طلاب من المعاهد اليهودية، اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من الاحتلال. وأوضحت أن 40 عنصراً من شرطة الاحتلال اقتحموا بلباسهم العسكري المسجد، وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية في باحات الأقصى وفي منطقة باب الرحمة بحماية الشرطة أثناء اقتحامهم وتجولهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 نساء من ساحات المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهن، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأضاف شهود عيان أن مستوطنة وجهت شتائم للنسوة قبل الاعتقال بحماية شرطة الاحتلال.

وكثفت قوات الاحتلال من وجودها وإجراءاتها العسكرية في المسجد الأقصى وعند بواباته، وفرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وفي قطاع غزة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز الحدود. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الشاب الجريح تم اعتقاله من قبل قوات الجيش التي زعمت أنه كان يحمل سكيناً.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها، تجاه صيادي العصافير، جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود العيان، بإطلاق قوات الاحتلال نيرانها تجاه عدد من صيادي العصافير في حي الفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة المنطقة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 14 مواطناً فلسطينياً، من بينهم نساء وفتية.