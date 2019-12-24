نجاة قائد الشرطة العسكرية في عدن من محاولة اغتيال

بسام عبدالسلام (عدن) نجا مسؤول عسكري بارز في اليمن من محاولة اغتيال نفذها مجهولون بعبوة ناسفة تم زرعها في سيارته الخاصة في مدينة عدن جنوب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد أنيس العولي المتوقفة بالقرب من منزله في مديرية التواهي، موضحاً أن المسؤول العسكري لم يكن موجوداً لحظة الهجوم الإرهابي بالسيارة أو أحد مرافقيه.

وأشار المصدر إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل السيارة من قبل عناصر إرهابية بهدف تفجيرها عقب صعود المسؤول العسكري، إلا أنها انفجرت بشكل مفاجئ ما تسببت بأضرار في السيارة دون أن تخلف خسائر بشرية.

وجاءت الحادثة تزامناً مع استمرار الأجهزة الأمنية في عدن تنفيذ حملة شاملة لضبط الأمن والاستقرار وتعقب الخلايا الإرهابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون المتورطة في إثارة التخريب وإقلاق السكينة العامة.

وأشار القيادي في قوات الحزام الأمني النقيب كرم المشرقي إلى أن القوات تواصل جهودها في تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة التي تستهدف ترسيخ الأمن وإنهاء الاختلالات في مديريات العاصمة عدن، موضحاً أن القوات تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والعناصر المطلوبة أمنياً أثناء حملات تفتيش ومداهمة عدد من المواقع والأسواق المشبوهة في الشيخ عثمان.

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