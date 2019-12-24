زلزال يضرب الساحل الغربي لكندا

ضرب زلزال قوته 6 درجات، الاثنين، قبالة إقليم كولومبيا البريطانية على الساحل الغربي لكندا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على مسافة 170 كيلومترا غربي مدينة "بورت هاردي.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية إن الزلزال وقع في أعماق المحيط الهادي وإن قوته بلغت 5,5 درجات.

وأضافت الهيئة "لم تعلن أي حالة إنذار من أمواج مد (تسونامي) كما لم تسجل أي أضرار على اليابسة"، مضيفة أن الهزة وقعت على بعد 198 كلم من السواحل.

وشعر سكان جزيرة فانكوفر بهزة خفيفة.

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