سناتور جمهوري بارز: يمكن استدعاء شهود في محاكمة ترامب

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، اليوم الاثنين، إن الجمهوريين لم يستبعدوا الاستماع لشهود في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المجلس.

وتعتبر هذه المسألة واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية، بين الجمهوريين والديمقراطيين، التي تعرقل الاتفاق على صياغة قواعد إجراءات المحاكمة

لكن ماكونيل أوضح أنه لن يوافق على طلب من الديمقراطيين للاستماع لشهادات قبل بدء المحاكمة.

وأكد زعيم الجمهوريين في المجلس موقفه خلال حديث لتلفزيون "فوكس نيوز" قائلا إن أي قرار بشأن الشهود سيتم اتخاذه بعد بدء المرافعات في القضية من جانب الديمقراطيين وممثلي ترامب.

ودعوة الشهود، وخصوصا من المسؤولين الحاليين أو السابقين في الإدارة الأميركية، ستُطيل على الأرجح أمد المحاكمة وربما توفر أدلة جديدة تسيء لترامب.

وقال ماكونيل خلال الحديث التلفزيوني "لم نستبعد (دعوة) الشهود... قلنا دعونا نعالج هذه القضية مثلما فعلنا مع الرئيس (السابق) بيل كلينتون. هذه هي العدالة".

خلال محاكمة كلينتون عام 1999، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ مرافعاتهم الاستهلالية ثم مُنحوا وقتا لكتابة أسئلة وقرروا بناء على ذلك دعوة بعض الشهود.

من بين الأشخاص، الذين يرغب الديمقراطيون في الاستماع إلى شهادتهم، جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وكبير الموظفين في البيت الأبيض مايك مولفاني.

ورجح ماكونيل أن تكتمل محاكمة عزل الرئيس ترامب في أوائل عام 2020.