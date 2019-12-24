كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستعد لكتابة عدم وجود النية لتطوير أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقد بمنشأة آراك النووية إن "هذا الإقرار قد يصدر من الرئيس (حسن روحاني) ويوقع عليه الشركاء الستة في الاتفاق النووي ".
وأضاف صالحي أن الإقرار الممهور بالتوقيع يمكن أن يوفر للولايات المتحدة ضمانة بأن (إيران) لا تسعى لتطوير أسلحة نووية وأن يقود إلى رفع العقوبات الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء نقلاً عنه.
وقال صالحي إن هذه المبادرة كانت ضمن الموضوعات التي تم تناولها في المباحثات بين روحاني والزعيم الياباني شينزو آبي الأسبوع الماضي، وذلك دون أن يذكر ما إذا كان هذا الاقتراح تم عرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن الاتفاق النووي يهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية وتمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.