كلميم.. قاصر تنجو من الموت بعد محاولة انتحار فاشلة! 

أقدمت فتاة قاصر على محاولة انتحار “شنقا”، فجر اليوم الاثنين، داخل منزلها في مدينة كلميم.

وحسب مصادر محلية، فإن الفتاة، التي تبلغ من العمر 15 سنة، أنقذت بأعجوبة، بعدما كانت قد علقت نفسها بحبل داخل غرفتها، قبل العثور عليها من طرف عائلتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر نقلتها عناصر الوقاية المدنية، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإقليمي في كلميم، حيث تم انقاذها من موت محقق.

وعملت المصالح الأمنية على فتح تحقيق حول الواقعة، والأسباب، التي دفعت الطفلة إلى محاولة الانتحار.