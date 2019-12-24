مراسلون بلا حدود تعلق على أحكام القضاء السعودي: العدالة لم تُحترم

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قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود “كريستوف دولوار”، اليوم الاثنين، إن “العدالة لم تُحترم” إثر صدور أحكام بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكشف “دولوار”، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السلطات السعودية “لم تحترم في المحاكمة مبادئ العدالة، المعترف بها دولياً”، وهذا الحكم قد يكون “وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد”.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، فيما تقرر الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام إلى سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد.
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