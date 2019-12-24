بُعيد ثوان من دخوله.. أزارو يضع بصمته في رباعية الأهلي المصري

وضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، بصمته في انتصار فريقه العريض برباعية نظيفة مساء اليوم الاثنين، على ضيفه الاتحاد السكندري، ضمن عاشر جولات الدوري.

وبالرغم من دخوله بديلا خلال الجولة الثانية، لزميله وليد سليمان، إلا أن ازارو تمكن من توقيع ثالث أهداف اللقاء، بعد دقيقة واحدة من دخوله.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “السلام” بالقاهرة، متقدما بهدف دون رد، أحرزه أحمد الشيخ في الوقت البديل.

ونجح الفريق الأحمر خلال الفصل الثاني من إضافة ثاني الأهداف عند الدقيقة 54، بواسطة محمد مجدي افشة، قبل أن يظهر أزارو ويعزز الحصة بهدف ثالث في الدقيقة 66، بينما تكفل زميله علي معلول باختتام الرباعية من ركلة جزاء عند الدقيقة 73.

وواصل بطل مصر عقب هذا الانتصار، تصدره لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين عن المقاولون العرب الوصيف، وأربع عن الاتحاد السكندري ثالث الترتيب، علما أن الأهلي في جعبته مباراتين ناقصتين.