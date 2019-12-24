كريم الأحمدي: “مستعد للعودة للمنتخب ولا يمكنني رفض دعوة بلدي”

أكد كريم الأحمد، اللاعب المغربي المخضوم، متوسط ميدان فريق الاتحاد السعودي، عن جاهزيته للعودة للمنتخب المغربي، في حال وجهت له الدعوة من طرف الناخب الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش، وذلك على الرغم من اعتزاله في وقت سابق.

وقال الأحمدي، في حوار لأحد الصحف السعودية، اليوم الإثنين، إنه ” لن يتردد في الاستجابة لدعوة المنتخب المغربي في حال ما وجهت إليه، ولا يمكنه أبدا ألا يلبي نداء بلده”.

ولم يحظ الأحمدي، إلى حدود الساعة، بثقة أو استدعاء الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش، إذ أن آخر عهده مع المنتخب كان في عهد الناخب الوطني السابق، هيرفي رونار، في نهائي كأس إفريقيا الأخيرة في مصر، كما سبق له وأن أعلن عن رغبته في الاعتزال الدولي بعد “الكان”.

وبخصوص الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن فريقه السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتيوى الحالية، نفى “الصويكلاص” كل هذه الإشاعات، مؤكدا بأنه يحترم العقد الذي يربطه مع النادي، والذي سينتهي نهاية الموسم الرياضي الحالي.