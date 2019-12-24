لتقريبهم من محيطهم الاجتماعي والأسري.. مديرية الأمن تستجيب لأزيد من ألفين طلب انتقال من موظفيها

استجابت مديرية الأمن الوطني لما مجموعه 2.587 طلب انتقال من موظيفها، قصد تقريبهم من محيطهم الاجتماعي والأسري.

وكشفت مديرية الأمن، في حصيلة منجزاتها برسم 2019، انها استجابت لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا، تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.

وأوضحت المديرية أنه تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين.

وأشارت مديرية الأمن الوطني إلى أنها منحت 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.