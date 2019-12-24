استجابت مديرية الأمن الوطني لما مجموعه 2.587 طلب انتقال من موظيفها، قصد تقريبهم من محيطهم الاجتماعي والأسري.
وكشفت مديرية الأمن، في حصيلة منجزاتها برسم 2019، انها استجابت لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا، تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
وأوضحت المديرية أنه تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين.
وأشارت مديرية الأمن الوطني إلى أنها منحت 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لتقريبهم من محيطهم الاجتماعي والأسري.. مديرية الأمن تستجيب لأزيد من ألفين طلب انتقال من موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.