الكويت.. نعجة بثمن خيالي تثير استغراب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي-فيديو

أثار بيع نعجة في مزاد في دولة الكويت بمبلغ خيالي، قدره 40000 دينار كويتي، استغراب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأظهر مقطع فيديو الإعلان، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن رسو المزاد على نعجة تدعى “النعامة” بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي أصوات الابتهاج في هذا الحدث.

واستنكر مغردون سخافة المزاد، معتبرين ذلك تبذيرا للمال، متسائلين عن وجهة نظر جهات الرقابة على المال من هذه الواقعة.

وعلق أحد الأشخاص، مستهزئا: “إذا أردتم بيعي أنا أقبل بـ100 ألف دينار، وأتميز بصحة جيدة، ولا أعاني أي أمراض”.