دعوات لحمل الشارة.. تأييد الحكم على الصحافيين الأربعة يُغضب الصحافيين المغاربة

على خلفية الحكم الصادر ضد الصحافيين الاربعة، اليوم الاثنين، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف بـ”لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد “؛ دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى حمل الشارة الحمراء، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق الصحافيين الأربعة.

ودعت النقابة المذكورة “كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة”.

وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تلقت “وعودا من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد الزملاء الصحفيين، وذلك بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة”.

وبعد الحكم الابتدائي، أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه “تشكل لديها أملا بعد لقاءات متعددة، بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز”، مضيفة أن” كل ذلك تبخر، لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر، لتجاوز التأويلات المتعسفة، وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر”.

Advertisements

وقضت محكمة الاستئناف، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة الرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة صحافيين، جرهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش إلى القضاء، بسبب نشرهم لأخبار صحيحة عن لجنة برلمانية.

وقضت المحكمة، بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني الكونفدرالي عبدالحق حيسان بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من “أخبار اليوم” بالرباط، و”محمد أحداد”، صحافي بيومية “المساء”، و”كوثر زاكي” و”عبدالإله سخير” صحافيين بالموقع الإخباري “الجريدة 24″، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.