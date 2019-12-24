شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 صباحًا, 24 ديسمبر 2019 م
المناطق - وكالات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله إثر مقتل حوالي 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.
ونشرت الخارجية الأمريكي تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني”.
وكانت وكالة رويترز أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقًا وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.