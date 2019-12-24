ترند | رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان.. نائبة «الخرطوش» تعتذر.. دعوة لـ محمد صلاح لزيارة إسرائيل.. إجراء عاجل ضد محامي «راجح».. والأردن يمنع «حمو بيكا»

- إعداد: شريف الجنيدي

السيسي يعفو عن بعض السجناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

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نائبة «الخرطوش» تعتذر

أعربت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن اعتذارها مما بدر منها، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تطلق النار من شرفة منزلها احتفالاً بخطوبة ابنتها.

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رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مفاجأة كبيرة بخصوص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

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أفيخاي أدرعي يدعو محمد صلاح لزيارة إسرائيل

هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتتويج فريقه بكأس العالم للأندية، وبحصوله على جائزة أفضل لاعب في المونديال.

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الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية

نجح الأهلي في اكتساح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

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غضب بسبب كلب المطرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشبان قاموا بتعذيب وقتل كلب مستخدمين السيوف والسواطير.

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الأردن يمنع حمو بيكا

ذكر موقع 24 الإماراتي أن نقابة الفنانين في الأردن قد اتخذت قراراً عاجلاً بشأن المغني الشعبي حمو بيكا.

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إجراء عاجل من نقابة المحامين ضد محامي راجح

ذكرت بوابة "الوفد" الإلكترونية أنه تقرر تحويل محامي محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، إلى جلسة تأديبية.

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أول بوستر لمسلسل «خالد بن الوليد»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنان عمرو يوسف وهو يتقمص شخصية خالد بن الوليد.

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