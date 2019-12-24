بسبب تغريدة .. كيف يمكن أن تشكل الصين أزمة في السوق الرياضي بعد تصريحات أوزيل؟

- شريف الجنيدي

أثارت التغريدة التي كتبها لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، الجدل بعد حديثه عن أقلية الإيجور المسلمة التي ترتكب بحقها عمليات إبادة واسعة النطاق من قبل السلطات الصينية.

وقال أوزيل في تغريدته التي كتبها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية".

واستنكر أوزيل ما تقوم به السلطات الصينية من ضغوطات لإبعاد مسلمي الإيجور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف أوزيل في تغريدته: "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحداً تلو الأخر، والأخوة الذكور يُساقون قسرياً إلى المعسكرات".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، فإن السلطات الصينية تحتجز نحو مليونين من مسلمي الإيجور داخل معسكرات اعتقال، وهي التي تصفها بكين بأنها "معسكرات لمكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل المتشددين دينياً".

تضامن

ولاقت تغريدة أوزيل تفاعلاً كبيراً في أنحاء العالم، حيث أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية عن تضمانها مع نجم نادي أرسنال، إضافة إلى الإشادات التي تلقاها من عدد من الشخصيات الفنية والرياضية أبرزهم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

ودفاعاً عن أوزيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "لا تستطيع الصين إخفاء انتهاكها لحقوق الإنسان".

أرسنال يتبرأ من أوزيل

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه وبسبب المشاريع التجارية الكثيرة لآرسنال في الصين، وخوفاً من أن يؤثر ذلك على مصالحه، سارع النادي لتبرئة نفسه من بيان أوزيل.

وأكد النادي الإنجليزي أن ما قام به اللاعب الألماني يبقى موقفاً شخصياً ولا دخل للنادي فيه.

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الأزمة تمتد إلى الرياضة

ومن المثير للانتباه، أن تغريدة أوزيل أثارت العديد من التساؤلات بشأن الأنظمة التي تتعامل معها أندية كرة القدم.

وامتنعت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية عن بث مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث اليومي لها بعد تغريدة أوزيل التي أدان فيها السياسات الصينية.

وكان من المقرر أن تبث "سي سي تي في" مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي التي تقام يوم الأحد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنها امتنعت عن ذلك بسبب انتقاد اوزيل للمعاملة التي يلقاها مسلمي الإيجور في الصين.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم، في بيان له، إن تصريحات أوزيل "غير مقبولة" و"جرحت مشاعر" الجماهير الصينية.

كما قررت شركة "نت إيز" حذف اللاعب الألماني من النسخة الصينية من لعبة كرة القدم الشهير PES 2020 ، حيث اتهمت أوزيل بأنه "تسبب في إيذاء مشاعر الصينيين".

كما تم تداول عدداً من مقاع الفيديو التي أظهرت خروج مشجعين صينيين إلى شوارع العاصمة بكين، حيث قاموا بإحراق قميص نادي أرسنال.

وبالنظر إلى تويتر، فإن آلاف الصينيين كتبوا تعليقات غاضبة على الحساب الرسمي لنادي أرسنال على موقع التواصل الاجتماعي، مطالبين فيها بطرد اللاعب الألماني من الفريق الإنجليزي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن عدد مشجعي نادي أرسنال الإنجليزي في الصين يقدر بنحو 200 مليون مشجع، أي ثلاثة أضعاف سكان بريطانيا.

ويتخوف النادي من تعرضه لإضرار في السوق الصينية الذي يعد من أهم الأسواق الكبيرة له.

وكان المدير العام في نادي كرة السلة الأمريكي "هيوستن روكتس" قد كتب تغريدة بشأن التظاهرات التي شهدتها هونج كونج، وهو ما أثار انتقادات واسعة في بكين أسفرت عن خسارة النادي الأمريكي للعديد من الصفقات في الصين.