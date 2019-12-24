أكد مكتب وزير الاعلام في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جمال الجراح​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التسجيل الصوتي الذي تتناقله قناة الحدث، والتي تقول أنه يعود للوزير الجراح هو نفسه الذي سُرِّب في الفترة الأخيرة وقد تم نفيه من جهتنا سابقا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الجراح: التسجيل الصوتي المتداول هو نفسه الذي سُرِّب من قبل وتم نفيه سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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