اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "‏إن بعض السجالات على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تشكل خروجا عن قيمنا وتقاليدنا في التخاطب وتؤدي الى التطاول على شخصيات سياسية رحلت ، فهي مستنكرة ومرفوضة وبغض النظر عن الخيارات السياسية المتنوعة والمشروعة ، مشيرا الى ان المرحوم الأستاذ بشير الأعور كان مثالا بالعصامية والنزاهة والأخلاق".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو الحسن: التطاول على شخصيات سياسية رحلت مستنكرة و مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.