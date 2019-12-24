قوات الجيش السوري تحاصر نقطة مراقبة تركية في جنوب شرق إدلب بعد تحقيق تقدماً ميدانياً

حاصرت قوات الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان في جنوب شرق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعدما حققت تقدماً ميدانياً خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتخوض قوات الجيش السوري بدعم جوي روسي منذ الخميس اشتباكات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المقاتلة الأخرى في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "قوات الجيش السوري تمكنت منذ الخميس من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان يوم الإثنين"، مشيراً إلى أنها باتت بذلك تحاصر نقطة المراقبة التركية في الصرمان.
وتُعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات الجيش السوري في المنطقة.
وحاصرت قوات الجيش السوري في آب خلال هجوم على المحافظة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة بمحاذاة إدلب في ريف حماة الشمالي.
ولا تزال القوات التركية متواجدة في تلك النقطة، التي تُعد الأكبر بين 12 نقطة مراقبة تركية تنتشر في المنطقة.
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