اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وشكره لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والحقيقة والعدل بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو شكر بومبيو لوقوف اميركا لجانب اسرائيل بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.