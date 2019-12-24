نتانياهو شكر بومبيو لوقوف اميركا لجانب اسرائيل بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ انه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ وشكره لوقوف ​الولايات المتحدة​ إلى جانب ​إسرائيل​ والحقيقة و​العدل​ بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

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