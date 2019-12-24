شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: تدهور شبكة الطرق الداخلية بمطروح يتسبب فى زيادة الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر كافة الطرق الداخلية على مستوى محافظة مطروح، ووضع خطة عاجلة لتطويرها، خاصة المتهالك منها، والتى تسببت فى معاناة المواطنين وكانت سببا فى زيادة نسبة الحوادث بها.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الطرق الداخلية بالمحافظة تدهورت حالتها وأصبحت غير صالحة، للعديد من الأسباب، ونتيجة لذلك تدنت المنظومة بشكل عام فى المحافظة، فى الوقت الذى تشهد فيه شبكة الطرق ومنظومة النقل اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك طفرة حقيقية على مستوى الطرق العامة والرئيسية، ولابد أن تشهد الطرق الداخلية اهتمام مثل المنظومة بشكل عام.

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وشدد العميرى، على ضرورة أن الخطة الاستثمارية للمحافظات لابد أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة والتنمية المحلية بشأن النهوض بمنظومة الطرق الداخلية، وتخصيص اعتمادات مالية للنهوض بها، وإعادة تطويرها، والنهوض بالبنية التحتية بشكل عام، بما فيها الطرق الداخلية.