العراق: اختراق صفحة وزارة الصحة على "فيسبوك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اخترق نشطاء من الحراك الشعبيّ العراقيّ، اليوم الإثنين، الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووضع المخترقون صورة الناشط صفاء السراي كصورة رئيسية للحساب، والذي قتل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بقنبلة غاز ضربت رأسه، وتحول بعدها إلى أحد رموز الحراك الشعبي حيث ترفع صوره في أرجاء البلاد.

وكان آخر ما نشرته الوزارة على صفحتها عند الساعة 20:30، لتتوالى بعد ذلك منشورات من قبل المخترقين تتضمن صورًا ومقطع فيديو للناشط السراي، وكتب المخترقون في منشور، "ما نفعله ليس تخريب، وإنما لنثبت أنهم فارغون من الداخل، يخافون من أبسط الأمور، قريبًا ملفات الشركة العامة للأدوية أمام الشعب، شكرًا لصفاء ولشهدائنا الأبطال".

Advertisements

كما نشر المخترقون منشورًا يطالبون فيه بتشريع قانون عادل للانتخابات، في أعقاب إخفاق البرلمان، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في تمرير القانون جراء الخلافات بشأنه بين الكتل النيابية، وحظيت تلك المنشورات بتفاعل واسع من قبل متابعي الصفحة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، اخترق نشطاء موالون للحراك عدة مواقع إلكترونية وحسابات تابعة لوزارات ومؤسسات حكومية، ونشروا عليها شعارات مؤيدة للحراك.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال قمع وانتهاك حقوق إنسان خلّفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.