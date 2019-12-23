تأجيل موعد تشغيل حقل ليفياثان للغاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الوزارة الإسرائيلية لحماية البيئة، مساء اليوم، الإثنين، تأجيل عملية افتتاح منصة حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي المقررة يوم غد، الثلاثاء، وذلك لعدم استيفاء الشرطة المشغلة، "نوبل إنيرجي"، للشروط والتراخيص والمتطلبات اللازمة التي حددتها الوزارة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة البيئة أن الشركة المشغلة مطالبة باستيفاء القضايا الناقصة بحلول الموعد التالي الذي تقرر فيه تنفيذ عملية التشغيل، كما طالبت الوزارة من شركة "نوبل إنيرجي" تقديم إشعار للجمهور قبل يومين من الموعد التالي المحدد لتشغيل المنصة.

وطالبت الوزارة من الشركة استكمال الشروط اللازمة والحصول على موافقة من وزارة حماية البيئة بأنها تفي بجميع شروط خطة التشغيل، وإعلام الجمهور بواسطة بيان ينشر على الموقع الرسمي للموقع قبل 48 ساعة من انطلاق عملية التشغيل.

وكان من المقرر أن تبدأ شركة "نوبل إنيرجي" المشغلة لحقل "ليفياثان" بالبحر المتوسطـ، يوم غد الثلاثاء، المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصة الغاز الطبيعي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فسوف تشهد هذه المرحلة فتح اثنين من آبار الخزان الأربعة، ليتدفق الغاز الطبيعي منهما للمرة الأولى إلى منصة المعالجة.

وخلال العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا غاز النيتروجين في الأنبوب، وسيتم في وقت لاحق تفجير النيتروجين المخلوط بالغاز من خلال منشأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 8 ساعات، وهي العملية التي يتوقع أن تخلف كمية كبيرة من انبعاثات الملوثة في الهواء.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قد قلل، في وقت سابق الإثنين، من أهمية مخاوف بشأن خطورة انبعاثات غازات سامة بمعدلات كبيرة، خلال عملية افتتاح منصة حقل "ليفياثان"، ووصفها بـ "غير المسؤولة" والتي "لا أساس لها".

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وقال شطاينتس، في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، "لقد ضقت ذرعا من الاهتمام بنظرية المؤامرة وحالات الذعر والمخاوف الجماهيرية غير المسؤولة والتي لا أساس لها".

وأضاف: "في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هناك نحو 14 ألف منصة في منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات السنين معظمها على اليابسة على مسافة نحو 2-3 كيلومترات من التجمعات السكانية ولم تحدث مشاكل أبدا".

والجمعة، رفضت المحكمة المركزية في القدس 3 التماسات إدارية تقدمت بها جمعيات حماية البيئة في إسرائيل لمنع "نوبل إنرجي" من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاث الغازات السامة من الحقل المذكور، وذلك بعد ثلاثة أيام من قرار مفاجئ صدر عن المحكمة، يجمد ترخيص الانبعاث إلى الهواء الذي منحته الوزارة لحماية البيئة، للشركة الإسرائيلية المشغلة.

والسبت، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة من "ليفياثان"؛ وقالت الوزارة في بيان "وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر".

وأضافت:" الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صادق شطاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، فيما تفيد تقارير صحافية بأن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.