جبهة الناصرة: تصريحات علي سلام محض أكاذيب.. يصر على تعكير الفرح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي في مدينة الناصرة، في بيان رسمي، التصريحات التي أطلقها رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اليوم الإثنين، بحق رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، معتبرة أن أقوال سلام "محض كذب، تعكس شخصيته".

وجاء في البيان أن جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، وكتلة الجبهة في البلدية، تدين التصريحات الإعلامية التي أطلقها سلام، في ختام مسيرة الميلاد الـ37 التي تزينت بها الناصرة اليوم، بمشاركة الآلاف.

وأوضح البيان أن سلام "شن هجوما"، وصفه بالـ"أرعن"، على النائب عودة، وتابع البيان أن سلام "زعم أنه طرد عودة من المسيرة، رغم أن عودة لم يكن بجانب سلام أصلا حين تفوه بتصريحاته. لهذا فكلام سلّام محض كذب، ولكنه يعكس شخصيته".

وقالت جبهة الناصرة إن "علي سلام يصر على تعكير أجواء الفرح والأعياد، ويتصرف بانفلات بات واضحا، وهذا يعكس شخصيته، التي يعرفها الجميع في الناصرة وخارجها".

Advertisements

واعتبرت جبهة الناصرة أن "عودة هو ابن الناصرة، كما هو ابن لكل بلد، لأنه ابن شعبه، وهو ليس بحاجة لتصريح من علي سلام ليكون مع أبناء شعبه في بهجتهم في الناصرة وغيرها".

وقالت الجبهة إن "سلام لا يخجل بعجز بلديته ماليا وإداريا، ويتباهى بالبهجة الكبيرة بعيد الميلاد المجيد في الناصرة، رغم أن كل ما نراه، لا علاقة لبلدية علي العاجزة به، بل هذا نتاج عمل وجهود المؤسسات الأهلية والدينية، وتزيين الحارات بتمويل الأهالي، في حين أن البلدية عاجزة عن زينة البلد، كما كان الحال في عيدي الفطر والأضحى المباركين، والفصح المجيد".

وكان سلام قد صرّح لوسائل الإعلام المحلية في ختام المسيرة الاحتفالية التقليدية الـ37 بالميلاد، أن "المسيرة لكل أهالي الناصرة، والمدينة كانت سعيدة بهذه الأجواء جدا وارتسمت الفرحة على شفاههم"، مستطردًا أن "أعضاء الكنيست جاؤوا إلى الناصرة للاستعراض قبل انتخابات الكنيست القادمة، ولو لم تكن هناك انتخابات قريبة لما رأينا أحدًا منهم في هذا الحدث الهام بالمدينة".

وتابع سلام أن "النائبين هبة يزبك وإمطانس شحادة هما من أبناء مدينة النّاصرة ويحق لهم المشاركة، ولكن لا مكان لأيمن عودة في الناصرة الذي جاء إلى المدينة بهدف الاستعراض قبل انتخابات الكنيست وأنا قمت بطرده قبل 5 سنوات، وأكرر طردي له اليوم مجددا".

وشهدت الناصرة اليوم انطلاق المسيرة الاحتفالية التقليدية الـ37 بالميلاد المجيد في الناصرة، بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة والبلدات العربية في البلاد. وتقدم المسيرة الفرق الكشفية والفرق الاستعراضية والبهلوانية.