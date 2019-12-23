الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إعادة توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة 15 ميلا، بعد أن قلصتها الخميس الماضي، إلى 10 أميال.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، "إن إسرائيل أبلغتنا بقرار توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من الثلاثاء".

وأوضح أن مسافة الصيد المسموح بها تقتصر على 6 أميال بحرية شمالي غزة، وتزيد من ميناء غزة لمدينة رفح جنوب القطاع إلى 15 ميلًا .

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تنفيذ سلطات الاحتلال لقرار توسيع مساحة الصيد بدءًا من صباح يوم غد، الثلاثاء.

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والخميس الماضي، قلّصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسافة الصيد من ميناء غزة وحتّى شواطئ جنوبي القطاع من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.

ويأتي القرار بعد سلسلة غارات شنّتها مقاتلات إسرائيلية، على موقع فلسطيني شمالي القطاع، عقب إعلان الجيش اعتراض نظام القبة الحديدية (المضاد للصواريخ)، لقذيفة أطلقت من غزة.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، كآلة للضغط والابتزاز على فصائل المقاومة في غزة وضمن العقاب الجماعي الذي تفرضه على أهالي القطاع المحاصر.

ومنذ 13 عاما، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.