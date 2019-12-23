شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تهاجم مواقع مليشيا الحوثي في محافظة الضالع وتكبدها خسائر بشرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- قوات الجيش اليمني الوطني نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 23 ديسمبر 2019 م المناطق - واس شنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرقي مديرية الحشاء في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني بأن هجوم الجيش اليمني استهدف مواقع المليشيا في منطقة “سيلة رهادة” شرق مديرية الحشاء جنوبي المحافظة ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وجرحهم.

وفي ذات السياق أحبطت قوات الجيش اليمني تسللاً للمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مناطق “الحرة”، و”الساحلة”، و”المشاريع” شمال غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار باتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبدها خسائر كبيرة.

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