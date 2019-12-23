البرلمان العراقي يصوت لاعتبار ذي قار محافظة منكوبة

اجتمع البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، وصوت على قرار يعتبر منطقة ذي قار جنوبي البلاد، محافظة منكوبة، من جراء تردي الخدمات وتداعيات المظاهرات.

وشهدت ذي قار احتجاجات عارمة تطالب بمحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وبموجب القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلا عن إحداث وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء، كما تتولي لجنة الأمن والدفاع النيابية تقصي الحقائق لمرتكبي جرائم القتل في ذي قار وتقديم التوصيات خلال شهر.

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وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، قدر إجمالي ضحايا مظاهرات ذي قار بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و10 ديسمبر (كانون الأول)، بـ98 قتيلا وأكثر من 2650 جريحا، فيما اعتقل قرابة 500 متظاهر.

كذلك تضررت عشرات المنازل جراء المظاهرات وحملة القمع التي طالتها وأطاحت بعدد من القيادات الأمنية في غضون شهرين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية، اكتمال التحقيقات الجارية حول أحداث العنف في محافظات البلاد، باستثناء ذي قار، نظرا إلى عدم أخذ كافة الإفادات من الضباط.

