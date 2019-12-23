الدفاعات السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية بمحيط دمشق

الجيش يبسط سيطرته على(التح) بإدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية، بأن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة”.وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة الانباء السورية إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية ودفاعاتنا الجوية للتصدى لها. لاحقا أشارت الوكالة، إلى “أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق “. وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية السورية في وقت سابق، طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية. وذكرت وكالة سانا السورية، بأن “المضادات الجوية تسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية”. كما تصدت الدفاعات السورية لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري. وذكر التلفزيون السوري، مساء أمس الاول، أن “وحدات الجيش تصدت لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري دون مزيد من التفاصيل”. ميدانيا، استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي أحد معاقل التنظيمات الإرهابية بعد معارك عنيفة. وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش عززت تقدمها على محوري العمليات بريف إدلب الجنوبي الشرقي واستعادت بلدة التح التي تعتبر أبرز معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي شرق الطريق الدولي بعد معارك عنيفة قضت خلالها على عدد من عناصر التنظيم ودمرت عربات عسكرية وأسلحة. وكانت وحدات الجيش طهرت صباح امس قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بريف معرة النعمان الشرقي بعد قضائها على آخر فلول الإرهابيين فيها لتقترب أكثر من الطريق الدولي باتجاه مدينة معرة النعمان. وبينت الوكالة أن عناصر الهندسة باشرت على الفور تمشيط مداخل القرى والبلدات وتطهير بساتينها من مخلفات الإرهابيين من ألغام ومفخخات. وطهرت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة على بدء العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي أكثر من عشرين بلدة وقرية بعد تدمير مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم. وكانت التنظيمات الإرهابية تتخذ من هذه القرى والبلدات مقرات ومراكز لشن الهجمات بالصواريخ على المناطق الآمنة بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي واسفرت تلك الهجمات عن ارتقاء شهداء واصابة العديد من المدنيين.