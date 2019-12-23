الجزائر: وفاة رئيس أركان الجيش.. وتعيين سعيد شنقريحة خلفا له بالانابة

الجزائر ـ وكالات: أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة أنه “على إثر وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، قرر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش”. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق أمس أن صالح توفي صباح الاثنين عن عمر ناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته. إلى ذلك، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الوطني بالنيابة. وقالت الرئاسة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، :”إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، عين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد المجيد تبون اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش”.

وشغل شنقريحة منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر، ثم عينه قايد صالح في سبتمبر من العام الماضي قائدا للقوات البرية في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري آن ذاك.

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