السعودية: أحكام بالإعدام لمتهمين بقتل خاشقجي

الرياض ـ د ب أ: أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام بإعدام خمسة من المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لم يتم الكشف عن هويتهم . وقالت النيابة السعودية ، في تصريحات عبر قناة الاخبارية السعودية الرسمية أمس ، إنه” تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي ” ، في قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي. وأشارت إلى أنه “تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه”. وأعلنت النيابة السعودية أنه” تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم”. وقالت النيابة السعودية “تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي”. وقالت إن” المحكمة عقدت تسع جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة “. وأعلنت النيابة السعودية أن” ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية “. وأعلنت النيابة السعودية ان” التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي”.