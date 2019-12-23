الفتلاوي: وداعا مفوضي التزوير

غردت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، الاثنين، بشأن انتخاب مفوضية جديدة للانتخابات. وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، "مفوضي التزوير وداعا، غير مأسوف عليكم". واضافت "تمنياتنا للمفوضية الجديدة بالموفقية لحفظ الامانة".

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