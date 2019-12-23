مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية في كربلاء

افاد مصدر محلي في كربلاء، الاثنين، بان المصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الامنية في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الامنية امام مبنى محافظة كربلاء". Advertisements واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى وقوع اصابات بين الجانبين".

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