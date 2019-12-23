افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم قطع عدد من الطرق في قضاء الحسينية ببغداد، فيما اشار الى انه تم ايضا قطع جزء من طريق محمد القاسم في العاصمة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الاطارات في عدد من طرق منطقة الحسينية في بغداد، ما ادى الى غلقها امام حركة السير". واضاف المصدر ان "متظاهرين قاموا ايضا بقطع جزء من طريق محمد القاسم بواسطة الاطارات". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قطع عدد من الطرق في الحسينية وجزء من سريع محمد القاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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