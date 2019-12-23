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هكرز يخترقون صفحة وزارة الصحة الرسمية على الفيسبوك

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اخترق قراصنة مجهولون (هاكرز)، الاثنين، موقع وزارة الصحة الرسمي على الفيسبوك.

وكتب المخترقون على الصفحة عبارة "ما نفعله ليس تخريب وانما لنثبت انهم فارغون من الداخل، يخافون يخافون من ابسط الامور يخافون، قريبا ملفات الشركة العامة للادوية امام الشعب".

 

كما نشروا على الصفحة ايضا "ستروننا بعيون اطفال المدارس بعيون شعب سرقوا منه كل ما يملك، بعيون مريض يشتري العلاج، بعيون اطباء في مستشفيات مدمرة، بعيون علماء وحكماء هاجروا، الثورة وان حاولتم اطفائها، الثورة فكر لا ينتهي، الثورة مستمرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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