هكرز يخترقون صفحة وزارة الصحة الرسمية على الفيسبوك

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اخترق قراصنة مجهولون (هاكرز)، الاثنين، موقع وزارة الصحة الرسمي على الفيسبوك.
وكتب المخترقون على الصفحة عبارة "ما نفعله ليس تخريب وانما لنثبت انهم فارغون من الداخل، يخافون يخافون من ابسط الامور يخافون، قريبا ملفات الشركة العامة للادوية امام الشعب".
كما نشروا على الصفحة ايضا "ستروننا بعيون اطفال المدارس بعيون شعب سرقوا منه كل ما يملك، بعيون مريض يشتري العلاج، بعيون اطباء في مستشفيات مدمرة، بعيون علماء وحكماء هاجروا، الثورة وان حاولتم اطفائها، الثورة فكر لا ينتهي، الثورة مستمرة".
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