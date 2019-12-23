الهيئة القيادية لتحالف القوى تجتمع وتقرر مخاطبة البناء بهذا الشأن

اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، ان الهيئة القيادية لتحالف القوى اجتمعت وقررت مخاطبة البناء بشأن مرشح رئيس الوزراء. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية اجتمعت اليوم في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي ورئيس التحالف محمد تميم". واضاف انه "تقرر بالإجماع مفاتحة تحالف البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء".

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