الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في إدلب

حاصرت قوات الجيش السوري، الإثنين، نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان جنوب شرقي محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بعدما حققت تقدماً ميدانياً خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش السوري منذ الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة مع هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المقاتلة الأخرى بدعم جوي روسي في جنوب وجنوب شرقي محافظة إدلب.

Advertisements

وتمكنت القوات من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتا جرجناز والصرمان، وفق المصدر ذاته.

وتُعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات الجيش السوري في محافظة إدلب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا، وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.