سجال بين مجلسي النواب والشيوخ حول محاكمة ترامب

دخلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الإثنين، في سجال مع زعيم الأغلبية بالحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي رئيسة مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، إنها "لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ".

وكتبت في تغريدة: "لا يمكن لمجلس النواب أن يختار ممثليه في إجراءات العزل قبل أن نعرف ماهية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ".

وسيشكل مجلس النواب فريق ادعاء في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني، ويتمتّع الجمهوريون بغالبية في المجلس حيث يشغلون 53 مقعدا من أصل مئة.

ولم تسلّم بيلوسي لائحة الاتّهام التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتضّم اتهامين لترامب وسط خلاف مع ماكونيل حول شكل المحاكمة.

ويطالب الديمقراطيون بإدلاء 4 مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ.

وكان ترامب قد منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب، ويعتبر الديمقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث يتطلب عزل الرئيس غالبية ثلثي المجلس.

وقالت بيلوسي إن "الرئيس ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأمريكي، على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب"، وتساءلت: "ما حجّته الآن؟".







وقال ماكونيل خلال مقابلة مع محطة "فوكس" التلفزيونية الإثنين، إن بيلوسي "تعتقد على ما يبدو أنها يمكنها أن تملي علينا كيف نجري المحاكمة".

Advertisements

وتابع: "لم نستبعد (مثول) الشهود"، مضيفا أنه يريد تطبيق القواعد نفسها التي اعتمدت في محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وقال ماكونيل: "يتم الاستماع للمرافعات الافتتاحية، ثم هناك فترة أسئلة مكتوبة، وفي تلك المرحلة من محاكمة كلينتون، توصلنا إلى قرار بشأن أي شاهد نستدعي".

وأضاف: "ما كان صالحا بالنسبة للرئيس كلينتون سيكون صالحا للرئيس ترامب".

موقف عبثي

وهاجم ماكونيل بيلوسي لعدم إرسالها حتى الآن اللائحة الاتّهامية إلى مجلس الشيوخ.

وقال إن "الأوراق يجب أن تسلّم إلى مجلس الشيوخ، ولا يمكننا المضي قدما إلى أن تقوم رئيسة مجلس النواب بهذا الأمر"، مضيفا: "إنها تحاول على ما يبدو أن تملي علينا كيفية إجراء المحاكمة".

وتابع الزعيم الجمهوري: "لست متلهّفا لإجراء هذه المحاكمة"، مضيفا: "إذا كانت تريد عدم تسليم الأوراق، فلتفعل ذلك".

وتابع ماكونيل: "أفترض أنها سترسلها عاجلا أم آجلا"، مضيفا: "يبدو لي الموقف عبثيا ألا ترسل بعد إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأوراق إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة التي ينص عليها الدستور".

بدوره، هاجم ترامب الذي يمضي عطلة في فلوريدا رئيسة مجلس النواب.

وكتب في تغريدة أن "بيلوسي تعطينا أكثر محاكمة غير عادلة في تاريخ الكونجرس الأمريكي، وتتباكى الآن للمطالبة بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وتخرق كل القواعد".

وكان مجلس النواب قد صوّت الأسبوع الماضي على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.

وبالإضافة إلى تهمة استغلال السلطة، صادق "النواب" على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذه القضية.