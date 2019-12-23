قضية خاشقجي وتقدم الجيش الليبي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تقرأون: إذاعة فرنسية: أردوغان يعرقل عمل أكرم أوغلو بكل الطرق، والمسماري: قطر أول دولة دعمت الإرهاب في ليبيا، والحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية، ووزير الخارجية السوري: الهجوم التركي على بلادنا بمثابة قرصنة، وعباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين، و"الوساطة" تعلق مفاوضات مسار شرق السودان لـ3 أسابيع، و"حقوق الإنسان" السعودية: قضية خاشقجي تعكس استقلال قضاء المملكة، و"التايمز": "داعش" و"القاعدة" يتصارعان لتجنيد نزلاء سجون بريطانيا، وعشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" واعتقال 4 فلسطينيات، و"نساء داعش" الألمانيات.. براءة "واهية" وقنابل جاهزة للانفجار، والجيش الليبي يقتحم مواقع مليشيات الوفاق جنوبي طرابلس، ورئيس الوزراء التونسي: حريصون على تشكيل حكومة كفاءات.

وفي الاقتصاد تجدون: "خليها تخيس".. العراقيون يوجهون ضربة كبيرة لمنتجات إيران، واتفاق التجارة بين واشنطن وبكين.. بنود غامضة وشكوك بالتطبيق، ومفاجأة ألمانية غير متوقعة بشأن موعد الانتهاء من "نورد ستريم2"، واقتصاد كندا ينكمش للمرة الأولى في 8 أشهر، وإغلاق مرتفع لأسواق الخليج.. والسعودية تتفوق بدعم أرامكو، وإنتاج الذهب في روسيا يقفز 19.5% إلى 232.16 طن، و2.6 تريليون درهم تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال 5 سنوات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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